Cet emoji présente un carré blanc très simple de variété moyenne. Assez drôle, même si cet emoji est littéralement appelé "carré blanc", de nombreuses plateformes et fournisseurs n'affichent pas du tout de carré blanc ! Beaucoup montrent cet emoji comme un carré ombré de gris plus clair - commandez une nuance de gris plus foncée (ce qui va définitivement à l'encontre de l'objectif de cet emoji).

Keywords: carré, carré moyen blanc, forme géométrique

Codepoints: 25FB FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )