Avez-vous déjà été tellement en colère et crié si fort qu'une veine sort de votre tête ? Si c'est le cas, recherchez la gestion de la colère et gardez cet emoji dans vos favoris. L'emoji symbole de colère se retrouve beaucoup dans les bandes dessinées pour montrer la colère, l'agacement et la frustration d'un personnage, pour quelqu'un ou quelque chose. Un symbole pour quand des milliards de points d'exclamation ne suffisent pas.