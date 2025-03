L'emoji bateau à moteur représente une petite embarcation propulsée par un moteur et ne comportant généralement qu'un seul niveau et un siège de capitaine, en plus des sièges des passagers. Utilisez cet emoji de bateau à moteur lorsque vous parlez de sports nautiques récréatifs ou d'un après-midi de navigation de plaisance.

Keywords: bateau, bateau à moteur

Codepoints: 1F6E5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )