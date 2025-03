L'emoji arc et flèche n'est que cela. Il comporte une flèche avec une pointe de flèche pointue et un arc avec une corde d'arc étirée. Que vous vous appeliez archer ou ranger, l'emoji arc et flèche représente votre arme de prédilection. Cet emoji peut être utilisé comme métaphore pour désigner une cible ou pour désigner la chasse en général.

Copie

Keywords: arc, arc et flèche, archer, flèche, sagittaire

Codepoints: 1F3F9

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )