Cet emoji étoile à six branches en pointillés est un symbole Shaktona dans les religions hindoues et est présenté en blanc contre une boîte violette. Utilisez-le dans toutes les situations où vous parlez de différentes religions ou de l'hindouisme et de l'union de Shiva et Shakti dans cette foi.

Keywords: chance, étoile, étoile à 6 branches

Codepoints: 1F52F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )