Cet emoji est l'un des emojis les plus populaires de la gamme ! La punaise est utilisée pour indiquer une destination finale et est souvent associée à des cartes et à des trajets routiers. Il est principalement utilisé sur Apple Maps ou entre les utilisateurs Apple en général. Puisqu'ils ressemblent tellement à des punaises légitimes, ils peuvent également représenter du travail de bureau ou des rappels de calendrier généraux.

Keywords: épingle, fournitures

Codepoints: 1F4CD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )