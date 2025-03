L'épi de maïs est un choix populaire pour les barbecues et les repas de fête. L'emoji épi de maïs montre un épi de maïs avec des grains jaunes et des feuilles vertes épluchées. Un épi de maïs est une friandise sucrée et saine qui est généralement servie grillée ou trempée dans du beurre. Sans le beurre, le maïs a de nombreux avantages pour la santé. Il est riche en fibres, vitamines et minéraux. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un épi de maïs, d'un barbecue, d'un repas sain ou de quelque chose lié au maïs, comme la semoule de maïs. Exemple : Je suis tellement excité pour le barbecue de dimanche. Je suis prêt à me bourrer la gueule de grillé 🌽

Keywords: épi, épi de maïs, maïs

Codepoints: 1F33D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )