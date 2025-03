Cet emoji représente deux épées d'aspect médiéval, se croisant, leurs lames et poignées formant un "X". La couleur et le design varient considérablement, mais sont entièrement en argent ou en argent ornés de poignées en or et de pierres précieuses. La forme des épées peut représenter la royauté, comme un chevalier ou un roi, ou des criminels, comme des pirates et des bandits. Cela dépend entièrement du contexte du message.

Keywords: arme, croisées, épées

Codepoints: 2694 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )