No puedo oírte, porque no quiero. El mono que no escucha el mal se cubre los oídos para bloquear la entrada de cualquier cosa mala. El emoji del mono que no escucha el mal muestra un mono marrón con las manos bronceadas en las orejas, una boca sonriente entreabierta y bien abierta. ojos. Este emoji es parte de los tres emojis de monos sabios. El mono que no escucha el mal también se conoce como "Kikazaru", en un proverbio japonés, que significa "no escuchar". Usa este emoji cuando quieras bloquear información, responder a algo ofensivo o inapropiado. Este emoji emite el sentimiento de asombro, incredulidad o ignorancia voluntaria. También se puede usar en un tono juguetón. Ejemplo: John quiere estar solo y no está listo para escuchar a nadie 🙉

Copiar

Keywords: cara, mal, mono, mono con los oídos tapados, prohibido

Codepoints: 1F649

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )