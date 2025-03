Máy in lại bị kẹt! Biểu tượng cảm xúc máy in hiển thị một máy in máy tính truyền thống có khay và một mảnh giấy đi vào đó. Kiểu dáng và màu sắc của biểu tượng cảm xúc máy in khác nhau tùy theo bàn phím biểu tượng cảm xúc. Biểu tượng cảm xúc máy in thường được liên kết với đồ dùng văn phòng, đồ dùng làm việc, tài liệu quan trọng và tòa nhà văn phòng. Sử dụng biểu tượng cảm xúc này khi bạn đang nói về đồ dùng văn phòng hoặc in tài liệu ra. Ví dụ: Jan, hãy mua mực cho 🖨

Keywords: máy in, máy tính

Codepoints: 1F5A8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )