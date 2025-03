May mắn là điều mà tất cả chúng ta đều hy vọng! Hãy tin tưởng vào bản thân, hy vọng điều tốt nhất và khoanh tay, ai biết được bạn có thể gặp may mắn! Biểu tượng cảm xúc ngón tay đan chéo thể hiện một bàn tay với ngón giữa và ngón trỏ bắt chéo nhau. Đó là một dấu hiệu của sự may mắn và một truyền thống mê tín mà nhiều người làm khi họ hy vọng điều tốt nhất. Biểu tượng cảm xúc này có các tông màu da khác nhau. Nếu ai đó khoanh tay sau lưng, đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang thất hứa. Tuy nhiên, biểu tượng cảm xúc này thường được sử dụng khi nói về sự may mắn, mong muốn và hy vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Sử dụng biểu tượng cảm xúc này để chúc ai đó may mắn! Ví dụ: Chúng tôi đang hy vọng rằng John sẽ sớm hồi phục 🤞

Keywords: bàn tay, chéo, hai ngón tay bắt chéo, may mắn, ngón tay

Codepoints: 1F91E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )