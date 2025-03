Hôm nay phải là ngày may mắn của bạn, nếu bạn bắt gặp một chiếc cỏ bốn lá. Những loài thực vật này cực kỳ hiếm và được mọi người trên khắp thế giới tôn vinh, bao gồm cả Ireland. Nếu bạn tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick, bạn có thể không nhìn thấy bất kỳ chiếc cỏ bốn lá thực sự nào, nhưng bạn chắc chắn sẽ thấy nhiều bức ảnh và hình ảnh về chúng. Biểu tượng cảm xúc cỏ bốn lá có hình cỏ ba lá với bốn chiếc lá hình trái tim. Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn, vì vậy hãy sử dụng nó để chúc may mắn cho bạn bè và người thân trong gia đình. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc này trong bối cảnh thiên nhiên, thực vật, Ireland và ngày Thánh Patrick. Ví dụ: Chúc tôi may mắn trong cuộc thi bơi sắp tới🍀.

Keywords: 4, bốn, cỏ bốn lá, lá cây, thực vật

Codepoints: 1F340

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )