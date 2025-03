C'est tellement dégoûtant que ça me donne envie de vomir. L'emoji de vomissement du visage est souvent utilisé pour parler de quelque chose de si méchant et dégoûtant qu'il vous fait vomir. Cet emoji est également utilisé pour parler d'être malade ou d'une maladie qui pourrait vous donner la nausée et donner envie de vomir. Émoji hurlant. Bléch.