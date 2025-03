La Statue de la Liberté a été construite dans le cadre d'un effort conjoint entre les Américains et les Français et a été conçue par le sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi. Il a été terminé en 1885 et transporté en Amérique où il a fallu 4 mois pour le reconstruire et en 1886, il a été consacré par le président Grover Cleveland. Certaines versions de l'emoji Statue de la Liberté ne montrent que le visage de la statue tandis que d'autres montrent toute la moitié supérieure.

Keywords: statue, statue de la liberté

Codepoints: 1F5FD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )