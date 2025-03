L'amulette Nazar a une histoire longue et élaborée qui l'entoure. Porté principalement par les superstitieux, son objectif principal est de conjurer le «mauvais œil» qui est une malédiction ou un sort destiné à blesser ou à blesser un individu. L'amulette Nazar est généralement portée en pendentif, en particulier dans de nombreuses cultures du Moyen-Orient, et son design vif et semblable à un œil est à la fois étrange et magnifique. Il est préférable d'envoyer cet emoji à vos amis et à vos proches pour les avertir des personnes ou des situations toxiques.

Keywords: amulette, mauvais œil, nazar, perle, talisman

Codepoints: 1F9FF

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )