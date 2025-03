Cet emoji varie considérablement en fonction du fournisseur et de la plate-forme. La case en question peut être grise, blanche ou bleue et la coche au milieu peut également être l'une des couleurs mentionnées. Son but est d'indiquer que quelque chose est "correct", souvent vu sur les devoirs scolaires qui sont notés ou que quelque chose est "présent", souvent vu lors de l'élaboration de listes d'épicerie ou de colisage.

Keywords: ✓, bouton, carré, case cochée, coche, oui, sélection

Codepoints: 2611 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )