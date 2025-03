Cet emoji présente un grand carré rouge audacieux, entièrement rempli de couleur. Il peut avoir des coins pointus ou arrondis, selon la plate-forme sur laquelle il est visualisé et certains peuvent avoir des lumières et des ombres réfléchies sur la surface, montrant la profondeur et les détails. En plus de représenter une forme, il peut également représenter la "Place Rouge" en Russie (jeu de mots).

Copie

Keywords: carré rouge, forme géométrique, géométrie, rouge

Codepoints: 1F7E5

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )