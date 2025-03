Cet emoji a la même fonction qu'une règle régulière et droite : mesurer des choses. La seule différence entre les deux est la forme (évidemment !) La règle triangulaire est également utilisée plus souvent par les professionnels, y compris les carrières telles que les ingénieurs, les architectes et les mathématiciens. En plus de cela, l'emoji peut simplement représenter l'école, alors envoyez-le à vos amis pour leur rappeler le quiz mathématique à venir !

Keywords: équerre, fournitures

Codepoints: 1F4D0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )