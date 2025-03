Comment puis-je biffer du texte sur Facebook ?

Étape 1 : Écrivez votre post

Les posts plus courts peuvent être affichés dans une taille de police plus grande sur Facebook. Vous pouvez choisir une couleur de fond ou un motif pour ces types de posts. Écrivez votre texte comme vous le feriez normalement. Soyez bref, pour que votre message s'affiche à la taille la plus grande, mais ne l’envoyez pas !