Biểu tượng cảm xúc áo vest an toàn cho thấy một chiếc áo vest màu cam sáng và vàng neon thường được mặc bởi những người bảo vệ băng qua đường, công nhân xây dựng và những người chạy bộ vào ban đêm. Sử dụng biểu tượng cảm xúc áo vest an toàn để truyền đạt rằng sự an toàn là số một trong cuộc sống của bạn.