Ngôi sao David là biểu tượng chính của Do Thái giáo. Ngôi sao này được tìm thấy rất nhiều trong văn hóa Do Thái. Biểu tượng cảm xúc Ngôi sao của David hiển thị một hình vuông với một ngôi sao 6 cánh ở chính giữa. Biểu tượng cảm xúc này thường được sử dụng khi nói về Do Thái giáo, Hanukkah, tôn giáo và các thánh địa như Israel. Sử dụng biểu tượng cảm xúc này khi bạn muốn gửi một thông điệp tôn giáo hoặc nói về một khu vực linh thiêng như Giáo đường Do Thái. Ví dụ: Chúc mừng Hanukkah Jim! ✡️ 🕎

Keywords: david, do thái, ngôi sao, ngôi sao sáu cánh, người do thái, tôn giáo

Codepoints: 2721 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )