Ồ đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo xin vui lòng! Biểu tượng cảm xúc nút OK, được sử dụng để đồng ý với điều gì đó hoặc ai đó và cho phép làm điều gì đó. Biểu tượng cảm xúc nút OK hiển thị một hình vuông có từ “ok” ở giữa. Màu sắc của biểu tượng cảm xúc thay đổi tùy theo bàn phím. Biểu tượng cảm xúc OK thường được sử dụng khi đồng ý với điều gì đó và cho phép hoặc phê duyệt. Đó là một cách thú vị để nói “Được rồi”. Ví dụ: Mẹ tôi nói đó là 🆗 để tôi có bạn bè đến chơi. Hãy đến lúc 8 giờ tối.

sao chép

Keywords: nút ok, ok

Codepoints: 1F197

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )