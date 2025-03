Biểu tượng cảm xúc mũi tên SOON là một mũi tên màu đen chỉ sang bên phải với từ SOON bên dưới nó bằng chữ in hoa. Nó được sử dụng để mô tả một cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai sắp xảy ra hoặc bởi các thương hiệu để công bố các bản phát hành mới.

Codepoints: 1F51C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )