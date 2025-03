Tìm một shamrock và bạn sẽ gặp may mắn và phước lành của người Ireland! Biểu tượng cảm xúc shamrock cho thấy một mùa xuân với ba chiếc lá hình trái tim. Theo truyền thống của người Ireland, mỗi chiếc lá được cho là mang lại cho bạn sức khỏe, may mắn và hạnh phúc! Bạn có biết không? Cái tên shamrock bắt nguồn từ một từ tiếng Ireland “seamair óg” có nghĩa là cỏ ba lá non. 3 lá của shamrock được cho là tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và tình yêu. Biểu tượng cảm xúc này mang lại cảm giác may mắn, Ireland, Ngày Thánh Patrick và rất nhiều bia xanh. Sử dụng biểu tượng cảm xúc này khi nói về thiên nhiên, thực vật, Ireland, yêu tinh hoặc may mắn! Ví dụ: Tôi sẽ dành kỳ nghỉ hè sắp tới với bố tôi ở Ireland☘.

Keywords: cỏ ba lá, thực vật

Codepoints: 2618 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )