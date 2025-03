Có một con bọ rùa đất trên bạn? Đừng gạt nó đi, chúng được biết đến là bùa may mắn. Biểu tượng cảm xúc bọ rùa thể hiện một con bọ cánh cứng có 6 chân và đôi cánh tròn màu đỏ với những đốm đen. Biểu tượng cảm xúc bọ rùa thường được dùng để ám chỉ bọ rùa hoặc điều gì đó may mắn. Sử dụng biểu tượng cảm xúc này khi nói về bọ, hoạt động ngoài trời, côn trùng hoặc vẻ đẹp. Bạn cũng có thể sử dụng những từ này để nói về nỗi sợ hãi của ai đó về côn trùng hoặc ngoài trời. Ví dụ: Shay, nhìn kìa, có hai 🐞🐞 trên lưng bạn. Bạn phải rất may mắn.

sao chép

Keywords: bọ cánh cứng, bọ rùa, con bọ rùa, côn trùng

Codepoints: 1F41E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )