Áo vest an toàn màu cam sáng là trang phục tuyệt vời để mặc nếu bạn đang ở công trường xây dựng hoặc đang đạp xe vào ban đêm. Biểu tượng cảm xúc này có nghĩa là không nên mạo hiểm và mọi người nên tuân theo các quy tắc để tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm. Biểu tượng cảm xúc áo vest an toàn cho mọi người thấy rằng bạn luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu và sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn hôm nay hoặc bất kỳ ngày nào.

Keywords: an toàn, áo, áo bảo hộ, khẩn cấp

Codepoints: 1F9BA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )