Nada en la vida es gratis, por lo que si hay un cargo, puede usar el botón japonés "no gratuito". Este emoji representa el símbolo japonés que significa poseer o poseer. El botón japonés "no gratuito" muestra un cuadrado con el símbolo japonés que significa poseer o poseer en el medio. El estilo y el color del emoji varían según el teclado emoji. Usa este emoji cuando quieras expresar que algo no es gratis. “No gratis” no siempre tiene que ser sobre dinero, esto puede usarse para decir que asociarse con algo o alguien podría costarle emocionalmente. Ejemplo: “Jen, sé que te gusta James pero ten cuidado 🈶

Keywords: “de pago”, ideograma, ideograma japonés para "de pago", japonés, kanji

Codepoints: 1F236

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )