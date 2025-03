El vodka, el whisky, el ron, la ginebra y el tequila son opciones populares para animar la fiesta y relajar a los adultos a los que les gusta beber licores fuertes. Aquellos a los que no les gustan las fiestas pueden preferir una bebida fuerte para relajarse después de un largo día de trabajo. El emoji de copa de cóctel muestra una copa de martini transparente, llena de alcohol y aceitunas en un palito. El emoji de cóctel se usa principalmente cuando se habla de bebidas alcohólicas, bares, restaurantes, cenas, fiestas y celebraciones para adultos. Use este emoji cuando necesite hablar sobre cualquier cosa relacionada con el alcohol, los borrachos, los bares, las fiestas o la industria de las bebidas. Ejemplo: si no tienes 21 años, en los EE. UU. no puedes comprar 🍸 en la barra.

Keywords: bar, cóctel, copa, copa de cóctel, restaurante

Codepoints: 1F378

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )