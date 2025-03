OK, eso está bien. ¡Siguiente pregunta por favor! El emoji del botón OK, se usa para estar de acuerdo con algo o alguien y para dar permiso para hacer algo. El emoji del botón Aceptar muestra un cuadrado con la palabra "ok" en el medio. El color del emoji varía según el teclado. El emoji OK se usa a menudo cuando se acepta algo y se da permiso o aprobación. Es una manera elegante de decir "Está bien". Ejemplo: Mi mamá dijo que era 🆗 para mí invitar a amigos. Ven a las 20:00.

Copiar

Keywords: botón, botón ok, ok

Codepoints: 1F197

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )