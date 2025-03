Đi đến giáo đường Do Thái cuối tuần này? Nói với bạn bè của bạn để gặp bạn ở đó với biểu tượng cảm xúc giáo đường này. Giáo đường Do Thái là nơi thờ phượng tổ chức các buổi thờ phượng thường xuyên cũng như các sự kiện đặc biệt như quán bar hoặc bat mitzvahs. Bạn có thể phân biệt nơi thờ cúng này với những nơi khác bằng Ngôi sao David ở phía trước.

Keywords: chùa, do thái, giáo đường do thái, người do thái, tôn giáo

