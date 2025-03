Tìm một chiếc cỏ bốn lá và bạn sẽ rất may mắn. Đây là loại cây quý hiếm vì thông thường cỏ ba lá chỉ có 3 lá chứ không phải 4 lá. Giữ bùa may mắn này gần! May mắn của người Ireland sẽ luôn ở bên bạn.