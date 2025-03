Nhận một chiếc bánh quy may mắn tại một nhà hàng Trung Quốc sau bữa ăn của bạn là một điều không thể thiếu. Chiếc bánh quy nhỏ giòn, có vị vani này sẽ cho bạn biết tương lai của bạn, thường liên quan đến đời sống tình cảm, thành công và thậm chí có thể mang đến cho bạn một số con số may mắn (rất tiện cho lần mua vé số tiếp theo của bạn!). Gửi biểu tượng cảm xúc bánh quy may mắn cho bạn bè của bạn khi bạn đang cảm thấy may mắn, cầu chúc may mắn cho ai đó hay đơn giản là đang thèm một bữa trưa ngon miệng tại nhà hàng Trung Hoa yêu thích của mình.

sao chép

Keywords: bánh quy may mắn, tiên tri

Codepoints: 1F960

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )