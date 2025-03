Cet emoji de flèche directionnelle pointe vers le nord-est et est officiellement connu sous le nom de flèche vers le haut vers la droite. La flèche apparaît le plus souvent à l'intérieur d'une boîte grise ou bleue avec des poids et des longueurs variés. Cela pourrait être un appel à l'action pour que quelqu'un regarde ou se déplace dans une certaine direction.

Keywords: direction, flèche, flèche haut droite, nord-est

Codepoints: 2197 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )