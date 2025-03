Este emoji se usa cuando quieres mostrarle a alguien que un área o actividad está prohibida, no permitida, restringida o estrictamente prohibida. Es posible que vea este letrero junto a un emoji de cigarrillo, para indicar que no se permite fumar o frente a una zona de construcción, para mostrar que la entrada no solo está prohibida, sino que también es peligrosa.

