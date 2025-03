Imagina algo tan divertido que te doblas en dos, no puedes respirar. Riendo tan fuerte que te caes al suelo. Concusión. En el hospital durante días. No te preocupes. Doc dice que vas a lograrlo. Este emoji es el pináculo de la risa, simbolizando que se dijo una broma muy divertida. De hecho, fue tan divertido que tiene a la otra persona rodando por el suelo, llorando (¿o muriendo?) de la risa. Use este emoji cuando esté haciendo una broma o sea el receptor de una, para que sus amigos sepan que son verdaderos comediantes.

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )