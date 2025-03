¡No se permite ningún sonido! La campana con una barra en el medio significa que es hora de hacer silencio. Cuando vea este emoji, significa que es hora de revisar todos sus dispositivos para asegurarse de que todos los timbres, alertas y cualquier otro objeto que haga ruido estén apagados. Usa este emoji cuando no quieras interrupciones de fuentes externas. O desea que sea completamente silencioso o que aquellos que están juntos solo escuchen una sola fuente y no se distraigan con otros timbres o alertas. Ejemplo: No olvide que todos los teléfonos deben ser 🔕 ”

Copiar

Keywords: campana, campana con signo de cancelación, cancelación, ruido

Codepoints: 1F515

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )