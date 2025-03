Bạn có cảm thấy may mắn không? Biểu tượng cảm xúc bọ rùa hay còn gọi là bọ rùa là một con bọ khá may mắn. Nếu một con bọ rùa đậu vào bạn sau khi bay thì bạn đã gặp may mắn. Đôi cánh đốm độc đáo của chúng khiến chúng trở thành anh chị em xinh đẹp trong họ côn trùng. Họ là những người thu thập thông tin đáng sợ xinh đẹp.