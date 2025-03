Biểu tượng cảm xúc ghim an toàn này mô tả một chiếc ghim bạc có chốt an toàn thường được sử dụng trong may vá hoặc khi giữ quần áo với nhau. Sử dụng nó khi bạn có một nút hổng hoặc khi bạn muốn nhắc nhở ai đó rằng họ nên đặt sự an toàn lên hàng đầu và luôn chuẩn bị sẵn sàng!

Keywords: chất thải, ghim băng, tã

Codepoints: 1F9F7

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )