Biểu tượng cảm xúc này mô tả bộ bài được gọi là câu lạc bộ. Khi bạn đang tìm kiếm một chút may mắn trong trò chơi bài của mình, bạn có thể làm điều tồi tệ hơn nhiều so với bộ đồ câu lạc bộ. Mặc dù không phải là cỏ bốn lá, nhưng cỏ ba lá vẫn có thể mang lại may mắn cho bạn trong ván bài tiếp theo.

Keywords: bài, bộ bài nhép, bộ nhép, trò chơi

Codepoints: 2663 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )