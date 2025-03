Texto mágico unicode súper cool. Genere saltos de línea, espacios, tabulaciones y sangrías que puede copiar y pegar en cualquier lugar.

Esta herramienta genera espacios entre párrafos que se pueden pegar en biografías de Instagram, publicaciones de Facebook, tweets, etc. Esta herramienta también puede generar espacios de texto inusuales que normalmente no se pueden lograr en las redes sociales, como la sangría de palabras.

Use esta herramienta si está tratando de hacer un salto de línea normal pero no puede usar la tecla de retorno para hacerlo (como en Instagram), si desea tabular oraciones o si desea usar otros tipos de espaciado no estándar.

Generar saltos de línea es fácil. Para usar esta herramienta, escriba su texto en el campo "Su texto", presionando regresar o ingresar como lo haría normalmente. Los estilos generados a continuación contienen caracteres invisibles de salto de línea/espacio/tabulación que se pueden pegar en Instagram, Facebook, etc. Copie los estilos y listo, tiene saltos de línea.