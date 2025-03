Aquellos que no pueden caminar o necesitan ayuda para caminar recurren a sillas de ruedas para ayudarlos a moverse. Cuando vea el símbolo de la silla de ruedas, eso significa que el área está designada para personas discapacitadas. El emoji del símbolo de silla de ruedas muestra un cuadrado con un símbolo de silla de ruedas blanco en el centro. El color del emoji varía según el teclado emoji. Este emoji a menudo se asocia con alguien discapacitado, discapacitado y que necesita ayuda. Use este emoji cuando necesite hablar sobre alguien que no puede caminar y necesita ayuda para moverse. También puede usar este emoji para hablar sobre un área designada para discapacitados. Ejemplo: Ben, lleva a tu abuela al pasillo ♿.

Keywords: acceso, señal, silla, silla de ruedas, símbolo, símbolo de silla de ruedas

Codepoints: 267F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )