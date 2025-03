Bulldozer, martillo neumático y mucha tierra significan que hay un sitio de construcción cerca. Este emoji muestra a la persona que trabaja en el sitio, construyendo cosas nuevas y derribándolas. El emoji del trabajador de la construcción muestra a una persona con un sombrero de construcción amarillo y un chaleco de seguridad con líneas amarillas. El emoji del trabajador de la construcción viene en diferentes tonos de piel para representar a todos los hombres y mujeres que trabajan duro en el sitio de construcción. Use este emoji para describir un proyecto de construcción, un trabajador de la construcción o para hablar sobre alguien que trabaja duro y no tiene miedo de ensuciarse. Ejemplo: “Hay un nuevo estacionamiento subiendo por la calle. Me siento mal por esos trabajadores de la construcción 👷🏻 hace mucho calor afuera”.

Keywords: casco, construcción, obrero, profesional de la construcción, trabajador

Codepoints: 1F477

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )