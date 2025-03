Si bien la mayoría de los emojis transmiten una expresión... esto es para aquellos que no tienen una expresión que transmitir. Se usa mejor cuando quieres decir "Simplemente no puedo... ni siquiera" a una broma horrible o un comentario o una acción ridículos de alguien. También se puede usar cuando está molesto, aburrido o simplemente por la conversación que está teniendo lugar. Este es uno de los mejores emojis para terminar una conversación cuando ya no estás tan interesado. Ejemplo: "Brittney se acaba de cortar todo el pelo porque Brad la dejó". Podrías responder “😑”

Keywords: cara, cara sin expresión, inexpresión, inexpresiva, inexpresivo

Codepoints: 1F611

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )