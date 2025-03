¿Listo para ir a esquiar? No olvides tu ticket de ascensor. Le dará acceso al teleférico para llegar a la cima de la pendiente. El emoji del tranvía aéreo muestra un carro de transporte cuadrado que cuelga de un cable. El estilo y el color del tranvía varían según el teclado emoji. Este emoji se usa a menudo cuando se habla de transporte y esquí. Use este emoji cuando se refiera a este transporte aéreo o al miedo a las alturas de alguien. Ejemplo: Brittany no irá en el 🚡ella tiene miedo a las alturas.

Copiar

Keywords: aéreo, teleférico, tranvía, vehículo

Codepoints: 1F6A1

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )