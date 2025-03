¡Material radioactivo! ¡Mantente alejado! A veces, cuando los átomos en la tierra están desequilibrados, crean desechos radiactivos. Grandes cantidades de radiación no son buenas para usted y podrían ser mortales. Este emoji muestra una señal de advertencia con el símbolo radiactivo en el medio. Use este emoji cuando se refiera a algo que no es seguro, peligroso o dañino. Esto también se usa mucho cuando se habla de energía nuclear o material nocivo que queda de una bomba nuclear. Ejemplo: Shannon, debes prestar atención a la advertencia ☢. Esa zona no es segura.

Keywords: radiactividad, radiactivo, radioactividad, radioactivo, señal

Codepoints: 2622 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )