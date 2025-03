Si no hablas japonés, estas formas sutiles pueden engañarte. No son dos C al revés. Es un botón japonés "aquí". Este emoji es útil cuando estás a punto de recoger a un amigo. Es una forma rápida de hacerles saber que has llegado. Después de todo, si solo envías el emoji del auto, podrían pensar que todavía estás en camino.

Keywords: “aquí”, ideograma japonés para "aquí", japonés, katakana

Codepoints: 1F201

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )