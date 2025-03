El emoji del gato haciendo pucheros muestra a un gato gruñón con el ceño fruncido que claramente no está contento, ya sea que no haya recibido suficiente hierba gatera o que no haya charlado con suficientes pájaros a través de una ventana. Usa este emoji cuando estés un poco molesto con tu amigo que ama a los gatos. Lo siento gato amargo.