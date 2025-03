El emoji del oso es solo la cara o la cabeza de un oso y se ve bastante caricaturesco y tierno como un oso de peluche. Este emoji de cara de oso es lindo, pero no te confundas. Los osos son mamíferos grandes y poderosos, con los que no se debe contar. No debes abrazar a un oso salvaje si valoras tu seguridad. Nunca te interpongas entre una mamá oso y sus cachorros.