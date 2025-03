Esto no es suficientemente bueno. Necesitamos algo mejor. El emoji del botón NG muestra un cuadrado con una "NG" blanca en el centro. El emoji del botón NG representa el término "no es bueno". También se usa para referirse a los bloopers que se muestran después de los programas de televisión japoneses. Usa este emoji cuando quieras referirte a la televisión japonesa o cuando quieras hablar de algo o alguien que no es lo suficientemente bueno. Ejemplo: Los productos de esta ronda fueron 🆖 . Mejor suerte la próxima vez.

Keywords: botón, botón ng, ng, nuevo

Codepoints: 1F196

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )