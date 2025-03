El emoji de lápiz muestra un lápiz normal de madera amarillo número 2 con una goma de borrar rosa al final. Use este utensilio para cualquier escritura no permanente, como fechas de las que no está muy seguro, o cuando hable sobre nuevos útiles escolares.

Keywords: escolar, escribir, lapicero, lápiz

Codepoints: 270F FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )